Запчасти для Lada подорожали более чем в два раза

Специалисты проанализировали изменение стоимости комплектующих для моделей АвтоВАЗа в справочниках Российского союза автостраховщиков (РСА). В результате эксперты сделали вывод, что с марта нынешнего года некоторые запчасти для отечественных автомобилей подорожали на 70—180 процентов. Страховщики заявили, что одной из главных причин подорожания стала нехватка комплектующих и материалов, которые нужны для производства запчастей.

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Согласно данным РСА, в марте 2022 года средняя стоимость блок-фары АвтоВАЗа составляла 7499 рублей. К декабрю цена запчасти увеличилась на 71 процент, составив 12 820 рублей. Подорожали и детали кузова. К примеру, заднюю левую дверь ранее можно бы купить за 11 069 рублей. Теперь же стоимость элемента составляет 20 208 рублей. Ровно в два раза с марта по декабрь подорожал передний бампер. Если в начале года деталь оценивали в 7887 рублей, то сейчас за неё придется заплатить 15 752 рублей.

Специалисты утверждают, что наибольший скачок цен произошел в октябре, когда страховщики поняли, что складские запасы деталей постепенно заканчиваются. В этот период больше всего подорожала фара в сборе. Если в октябре комплект можно было купить за 3776 рублей, то в декабре — за 10 684 рубля. Таким образом, подорожание составило 183 процента.

В РСА заявили, что стоимость деталей отчасти зависит от их востребованности при ремонтных работах. К примеру, в 2022 году левую заднюю дверь меняли более тысячи раз, поэтому цена запчасти интересует потребителя. В АвтоВАЗе сообщили, что ознакомились с результатами исследования, однако специалисты отечественного концерна не могут подтвердить корректность представленных результатов.