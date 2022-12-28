Delta 4×4 превращает Tesla Model Y в крутой внедорожник

Высокопроизводительные электромобили предлагают достаточную мощность и крутящий момент, чтобы их можно было использовать вне сети, но почему-то этот сегмент рынка все еще не очень популярен. Delta 4×4, известный специалист по бездорожью, стремится изменить это своим последним проектным автомобилем Tesla Model Y.

В новом облике электрический внедорожник может похвастаться увеличенной на 35 мм высотой подвески, просторным и практичным багажником на крыше, прожекторами PIAA и 60-миллиметровыми пластиковыми расширителями крыльев. Заглянув внутрь арок, можно увидеть 20-дюймовые колеса Klassik B, обутые в шины Continental CrossContact с защитой от бедлок. Об изменениях кабины и трансмиссии ничего не упоминается, так что скорее всего их нет. Тем не менее даже базовая модель Y AWD передает на колеса 287 л.с., так что недостатка в мощности не будет.