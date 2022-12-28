«АвтоВАЗ» рассказал, что ждет завод GM

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил об отсутствии у компании планов возобновлять производство автомобилей на заводе «Лада Запад Тольятти» (бывший GM-Avtovaz), передает агентство «Прайм».

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Он подчеркнул, что в настоящее время «АвтоВАЗ» не обсуждает с партнерами из других стран сборку машин на этой площадке.

«Но в голове мы это держим как актив», — отметил Соколов.

Завод находится «в самом дальнем резерве», указал глава компании. «АвтоВАЗ» и General Motors ранее в равных долях владели заводом «Lada Запад Тольятти». Он назывался GM-Avtovaz. Два года назад российская компания приобрела у «американцев» 50% акций тольяттинского СП. После выкупа на площадке производили Lada Niva Travel (а раньше - Chevrolet Niva). Летом прошлого года было решено законсервировать площадку.