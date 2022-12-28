«АвтоВАЗ» рассказал, что ждет завод GM

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил об отсутствии у компании планов возобновлять производство автомобилей на заводе «Лада Запад Тольятти» (бывший GM-Avtovaz), передает агентство «Прайм».
Он подчеркнул, что в настоящее время «АвтоВАЗ» не обсуждает с партнерами из других стран сборку машин на этой площадке.
«Но в голове мы это держим как актив», — отметил Соколов.
Завод находится «в самом дальнем резерве», указал глава компании. «АвтоВАЗ» и General Motors ранее в равных долях владели заводом «Lada Запад Тольятти». Он назывался GM-Avtovaz. Два года назад российская компания приобрела у «американцев» 50% акций тольяттинского СП. После выкупа на площадке производили Lada Niva Travel (а раньше - Chevrolet Niva). Летом прошлого года было решено законсервировать площадку.
Ранее Соколов заявил, что на бывшем заводе Nissan «АвтоВАЗ» займется выпуском автомобилей Lada, которые будут дороже основного модельного ряда. В самом начале предприятие будет производить как минимум три модели. Автомобили не будут относиться к категории премиум, однако их стоимость будет более высокой, чем у других машин бренда, подчеркнул Соколов.