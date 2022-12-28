Проверять полисы ОСАГО будут камеры, но только у нарушителей

Проверять наличие полисов ОСАГО в следующем году будут автоматически с помощью камер фотовидеофиксациии нарушений. Но только у нарушителей правил. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

Фото: Владимир Баранов/РИА Новости Владимир Баранов/РИА Новости

До сих пор только проходили эксперименты с подобным выявлением нарушителей. Но в следующем году этот механизм должен заработать полномасштабно, отметил глава ВСС. Базы данных страховщиков уже давно отлажены, информационная система Госавтоинспекции ФИС ГИБДД модернизирована, поэтому возможность ошибки сведена практически к нулю.

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Но есть один тонкий момент. Таким образом проверяться наличие полисов будет только у нарушителей правил дорожного движения. Связанно это с техническими возможностями. Дело в том, что камеры не пишут и не фиксируют весь поток автомобилей, проезжающий под ними. Фиксируются и проверяются по базам данных только те автомобили, которые нарушили правила. Например, превысили скорость, нарушили требование знаков или разметки. Вот их-то заодно и проверят по базе данных ОСАГО на предмет наличия действующего полиса. И если окажется, что такого полиса нет, то автовладелец получит сразу два штрафа. За нарушение, выявленное камерой, и за отсутствие полиса. Напомним, что сейчас водителю, не вписанному в полис грозит штраф 500 рублей, а если полиса вообще нет - 800 рублей. Очевидно, что выявлять не вписанного в полис водителя камеры не смогут.

Хотя, как не раз говорил Евгений Уфимцев, есть планы увеличить этот штраф. Сделать его соразмерным стоимости полиса. Для забывчивых автовладельцев, которые вовремя не обновили страховку, - 3,5 тысячи рублей. А для тех, кто принципиально не покупает полис, - 5 тысяч рублей.

Предложение по увеличению штрафа поддерживает и Центробанк. Но пока соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях не разработано.

Все комплексы фотовидеофиксации нарушений также настроены таким образом, чтобы отслеживать транспортный поток. Работать по розыску автомобилей. Но чтобы проверять каждый проезжающий под камерой автомобиль на предмет наличия полиса ОСАГО, потребуются огромные ресурсы. Например, в Москве только под одной камерой в сутки проезжает 4 миллиона машин. А таких камер в столице 3,5 тысячи.