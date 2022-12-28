Власти попросили агрегаторов такси не повышать цены в новогодние дни

Московский департамент транспорта обратился ко всем крупным операторам и таксомоторным компаниям столицы с просьбой не поднимать стоимость поездок перед Новым годом, в праздничную ночь и во время каникул. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости» Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

«Ежедневно автомобили такси в Москве перевозят больше 1,6 млн пассажиров. Понимаем, что многие москвичи и гости города воспользуются этой услугой в предновогодние дни, в новогоднюю ночь и во время длинных выходных, поэтому попросили всех агрегаторов устанавливать привычные для пассажиров цены. Услуга такси должна, прежде всего, всегда быть безопасной, доступной и удобной для большинства жителей», — приводятся слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

23 декабря Совет Федерации на заседании одобрил регулирующий работу такси закон. Документ устанавливает требования к водителю и к внешнему и внутреннему виду автомобиля. «Закон о такси» рассматривали и дорабатывали с 2015 года. По задумке законодателей, он позволит навести порядок на рынке пассажирских перевозок.

Из-за поправок в законодательство вырастут тарифы, заявили «Газете.Ru» представители компаний-агрегаторов. Также, по их мнению, новый закон также препятствует легальной работе самозанятых водителей. Эксперты полагают, что среди водителей такси появится множество непрофессионалов.