Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
30 минут назад

Власти Москвы попросили агрегаторов такси не повышать цены на новогодних праздниках

Газета.Ru

Московский департамент транспорта обратился ко всем крупным операторам и таксомоторным компаниям столицы с просьбой не поднимать стоимость поездок перед Новым годом, в праздничную ночь и во время каникул. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента.

Власти попросили агрегаторов такси не повышать цены в новогодние дни
Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

«Ежедневно автомобили такси в Москве перевозят больше 1,6 млн пассажиров. Понимаем, что многие москвичи и гости города воспользуются этой услугой в предновогодние дни, в новогоднюю ночь и во время длинных выходных, поэтому попросили всех агрегаторов устанавливать привычные для пассажиров цены. Услуга такси должна, прежде всего, всегда быть безопасной, доступной и удобной для большинства жителей», — приводятся слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

23 декабря Совет Федерации на заседании одобрил регулирующий работу такси закон. Документ устанавливает требования к водителю и к внешнему и внутреннему виду автомобиля. «Закон о такси» рассматривали и дорабатывали с 2015 года. По задумке законодателей, он позволит навести порядок на рынке пассажирских перевозок.

Из-за поправок в законодательство вырастут тарифы, заявили «Газете.Ru» представители компаний-агрегаторов. Также, по их мнению, новый закон также препятствует легальной работе самозанятых водителей. Эксперты полагают, что среди водителей такси появится множество непрофессионалов.

Ранее сообщалось, что средний чек за поездку на такси в России за 2021 год вырос на 23%, до 305 рублей по сравнению с 2020 годом.

Автоновости,Максим Ликсутов,Совет Федерации,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители