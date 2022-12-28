Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
56 минут назад

Бывший глава Renault в России возглавил Aurus

Газета.Ru

Бывший гендиректор Renault в России Андрей Панков возглавил Aurus, сообщил отечественный производитель. Панков вступает в должность 28 декабря.

Бывший глава Renault в России возглавил Aurus
Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»Максим Богодвид/РИА «Новости»

«С огромной радостью и ответственностью готов приступить к выполнению новых, амбициозных задач по наращиванию темпов индустриализации проекта, увеличению динамики роста объемов, а также масштабированию Aurus как бренда, с разнонаправленной, комплексной стратегией продвижения как в России, так и в рамках планов по экспансии на экспортные рынки», — приводятся слова Панкова.

В начале 2022 года стало известно, что пост генерального директора компании Aurus по собственному желанию покинул Адиль Ширинов (руководитель «Соллерс» и УАЗ). Его обязанности взял на себя Николай Ходосевич, который ранее был исполнительным директором. До Ширинова компанией руководил немец Франц Герхард Хильберт, которого сняли с должности летом 2019-го.

В 2005 году Панков стал директором по продажам Hyundai в России. В 2007-2009 годах он был гендиректором дистрибутора Mitsubishi Motors в Центральной Азии, с 2009 года работал CEO и гендиректором «MMC Рус» (Mitsubishi Motors Corporation Russia). В начал 2015-го Панкова назначили гендиректором Renault в России, на этой должности от работал до 2019 года (тогда на смену россиянину пришел Ян Птачек).

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что сборка автомобилей Aurus в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) может начаться в 2024 году.

Автоновости,Renault,УАЗ,Hyundai,Mitsubishi,Адиль Ширинов,Андрей Панков,Денис Мантуров,Соллерс Авто,Mitsubishi Motors,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители