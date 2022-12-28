Бывший глава Renault в России возглавил Aurus

«С огромной радостью и ответственностью готов приступить к выполнению новых, амбициозных задач по наращиванию темпов индустриализации проекта, увеличению динамики роста объемов, а также масштабированию Aurus как бренда, с разнонаправленной, комплексной стратегией продвижения как в России, так и в рамках планов по экспансии на экспортные рынки», — приводятся слова Панкова.

В начале 2022 года стало известно, что пост генерального директора компании Aurus по собственному желанию покинул Адиль Ширинов (руководитель «Соллерс» и УАЗ ). Его обязанности взял на себя Николай Ходосевич, который ранее был исполнительным директором. До Ширинова компанией руководил немец Франц Герхард Хильберт, которого сняли с должности летом 2019-го.

В 2005 году Панков стал директором по продажам Hyundai в России. В 2007-2009 годах он был гендиректором дистрибутора Mitsubishi Motors в Центральной Азии, с 2009 года работал CEO и гендиректором «MMC Рус» (Mitsubishi Motors Corporation Russia). В начал 2015-го Панкова назначили гендиректором Renault в России, на этой должности от работал до 2019 года (тогда на смену россиянину пришел Ян Птачек).