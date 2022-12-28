Бывший глава Renault в России возглавил Aurus

Андрея Панкова – бывшего гендиректора автоконцерна Renault в РФ – назначили новым генеральным директором Aurus. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости» Максим Богодвид/РИА «Новости»

«ООО «Аурус Моторс» объявляет о назначении Андрея Панкова на должность генерального директора с 28.12.2022 года», - указала пресс-служба компании.

Напомним, что в Renault он занимал пост гендиректора в период с с 2015 по 2019 годы.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о возможном старте в Объединенных Арабских Эмиратах сборки автомобилей российского бренда Aurus.

До этого стало известно, что Aurus планирует создать 200 роскошных внедорожников Komendant в 2023 году.