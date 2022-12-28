РСА: отвязать водителя от автомобиля при страховании ОСАГО не получится

Российский союз автостраховщиков рассказал, почему отвязать водителя от автомобиля при страховании ОСАГО не получится. Это навредит автопаркам, а также сделает невозможным контроль за наличием полисов с помощью камер автоматической фиксации.

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В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается предоставить автовладельцу выбор: оформлять страхование своей гражданской ответственности или на машину. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Сейчас у нас автовладелец страхует свою ответственность перед другими лицами на конкретную машину. А если у него несколько машин, то полис ОСАГО оформляется на каждую. Даже если управляет ими один человек. Согласно предложенному законопроекту, в такой ситуации автовладельцу достаточно одного полиса, если машины одной категории.

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Другой случай, машина в семье одна. А пользуется ей несколько человек. Тогда логично застраховать именно ответственность того, кто пользуется машиной. То есть с привязкой к машине. Во всяком случае, так считают авторы законопроекта.

Кроме того, они предполагают, что при смене автомобиля автовладельцу не потребуется заключать новый договор ОСАГО, если срок действия старого полиса не истек. А также если новый автомобиль относится к той же категории.

Более того, водителю, у которого есть ОСАГО, можно будет доверить управлением любой машиной, соответствующей категории, без внесения каких-либо изменений и дополнений в полис собственника авто.

В РСА напомнили, что поправки, предлагающие привязать полис ОСАГО к водителю, а не к автомобилю, вносятся в Госдуму уже не в первый раз. Подобные законопроекты ранее вносились в Госдуму в 2012 и в 2017 годах и после тщательного анализа предложения экспертами, правительством и депутатами, отклонялись. Так, в 2017 году Минфин отклонил эту инициативу из-за того, что это навредило бы юридическим лицам, владеющим автопарками.

Кроме того, отметили в союзе, индивидуализация ОСАГО уже осуществляется за счет реформы тарификации полисов. Наибольшее влияние на стоимость обязательной "автогражданки" оказывает потенциальная аварийность водителя, а не то, какую именно машину он водит. Также поправки предлагают отказаться от применения коэффициента территории, а значит, не учитывать то обстоятельство, что в различных населенных пунктах частота ДТП существенно отличается: в Москве, с напряженным трафиком движения, она может быть в разы выше, чем в небольшом городе или поселке.