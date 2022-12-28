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42 минуты назад

РСА разъяснил, почему отвязать водителя от автомобиля при страховании ОСАГО не получится

Российская Газета

Российский союз автостраховщиков рассказал, почему отвязать водителя от автомобиля при страховании ОСАГО не получится. Это навредит автопаркам, а также сделает невозможным контроль за наличием полисов с помощью камер автоматической фиксации.

РСА: отвязать водителя от автомобиля при страховании ОСАГО не получится
Фото: iStockiStock

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается предоставить автовладельцу выбор: оформлять страхование своей гражданской ответственности или на машину. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Сейчас у нас автовладелец страхует свою ответственность перед другими лицами на конкретную машину. А если у него несколько машин, то полис ОСАГО оформляется на каждую. Даже если управляет ими один человек. Согласно предложенному законопроекту, в такой ситуации автовладельцу достаточно одного полиса, если машины одной категории.

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Другой случай, машина в семье одна. А пользуется ей несколько человек. Тогда логично застраховать именно ответственность того, кто пользуется машиной. То есть с привязкой к машине. Во всяком случае, так считают авторы законопроекта.

Кроме того, они предполагают, что при смене автомобиля автовладельцу не потребуется заключать новый договор ОСАГО, если срок действия старого полиса не истек. А также если новый автомобиль относится к той же категории.

Более того, водителю, у которого есть ОСАГО, можно будет доверить управлением любой машиной, соответствующей категории, без внесения каких-либо изменений и дополнений в полис собственника авто.

В РСА напомнили, что поправки, предлагающие привязать полис ОСАГО к водителю, а не к автомобилю, вносятся в Госдуму уже не в первый раз. Подобные законопроекты ранее вносились в Госдуму в 2012 и в 2017 годах и после тщательного анализа предложения экспертами, правительством и депутатами, отклонялись. Так, в 2017 году Минфин отклонил эту инициативу из-за того, что это навредило бы юридическим лицам, владеющим автопарками.

Кроме того, отметили в союзе, индивидуализация ОСАГО уже осуществляется за счет реформы тарификации полисов. Наибольшее влияние на стоимость обязательной "автогражданки" оказывает потенциальная аварийность водителя, а не то, какую именно машину он водит. Также поправки предлагают отказаться от применения коэффициента территории, а значит, не учитывать то обстоятельство, что в различных населенных пунктах частота ДТП существенно отличается: в Москве, с напряженным трафиком движения, она может быть в разы выше, чем в небольшом городе или поселке.

При этом такое новшество сделает невозможным отслеживание по камерам наличия или отсутствия полиса ОСАГО на автомобиль, а значит - заблокирует предпринимаемые ГИБДД меры по сокращению количества водителей без полисов ОСАГО на дорогах, что приведет к проблемам у добросовестных водителей, которые смогут чаще оказаться потерпевшими в ДТП, виновник которых - не застрахован.

Автоновости,ГИБДД,Госдума,
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