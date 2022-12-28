Ждём в России: новый седан Geely Emgrand появился у белорусских дилеров

К массовому выпуску «четырехдверок» расположенное в соседней стране предприятие «Белджи» планирует приступить только в следующем году, однако у некоторых местных дилеров модель уже доступна к покупке. Седан предложен с полуторалитровым «атмосферником», коробку можно выбрать.

Фото: Geely Geely

О том, что в планах белорусского завода «Белджи» есть некий недорогой седан Geely, глава предприятия Геннадий Свидерский рассказал в сентябре. Название модели он тогда не раскрыл, однако в ноябре в рамках празднования пятилетия завода продемонстрировали Geely Emgrand последнего поколения (в Китае он считается моделью четвертой генерации), ну а в своем свежем интервью изданию av.by гендиректор «Белджи» подтвердил, что речь именно об Эмгранде. По его словам, серийный выпуск седана стартует в следующем году, выход на белорусский рынок намечен на второй квартал, там новинка будет называться Geely Emgrand 7 New («Белджи» уже выпускал Эмгранд-седан – предыдущей генерации, его поставляли и в РФ).

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Напомним, в родном Китае новый Emgrand дебютировал в прошлом году. В основе «четырехдверки» лежит платформа BMA (B-segment Modular Architecture), на которой также построен, например, паркетник Geely Coolray (его тоже производит «Белджи» — вместе с кроссоверами Atlas Pro и Tugella). Длина седана равна 4638 мм, колесная база – 2650 мм. У себя на родине модель доступна с бензиновым «атмосферником» 1.5 мощностью 114 л.с., работающим в паре с «механикой» или «вариатором». Кроме того, в Поднебесной можно купить гибридную версию.

Между тем у белорусских дилеров уже появились седаны Geely Emgrand 7 New. Правда, пока непонятно, чье производство: то ли это машины из «пробной» партии «Белджи», то ли их и вовсе привезли из Китая. Как бы то ни было, но клиентам «четырехдверка» предложена с тем же 114-сильным полуторалитровым мотором. У модели пока две комплектации: версия Standard имеет механическую коробку, исполнение Flagship – CVT.

По информации местных СМИ, у базового седана тканевая обивка кресел, аналоговые приборы и мультимедийная система с сенсорным экраном. В арсенале «флагманского» Geely Emgrand 7 New значатся «кожаный» салон, виртуальная приборка, круиз-контроль и камера заднего вида. В пересчете на наши деньги за версию Standard сегодня просят примерно 1 174 000 рублей, комплектация Flagship обойдется где-то в 1 407 000 рублей.