Какие привычки водителей приводят к ДТП

Водитель автомобиля рискует попасть в дорожно-транспортное происшествие, если не откажется от некоторых привычек, например, от еды за рулем и принятия накануне поездки алкогольных напитков. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
«С привычкой есть гамбургер или пить кофе за рулем надо бороться. Любой бутерброд гарантированно отвлекает от дороги, вы уже концентрируетесь не на управлении автомобилем, а на еде. Ситуация заведомо аварийная, даже если водитель опытный. Отхлебывая напиток из большого стаканчика, вы на несколько секунд перекрываете обзор, а за это время обстановка на дороге может измениться и есть риск попасть в аварию», - рассказал «Газете.Ru» Антон Шапарин.
У некоторых водителей также есть привычка садиться за руль с похмелья, а в таком состоянии человек намного опаснее, чем пьяный, отметил эксперт. По его словам, концентрация внимания у выпившего накануне гораздо ниже, чем у того, кто сел в машину сразу после употребления алкоголя.
Классическая привычка пользоваться гаджетами в машине тоже может спровоцировать ДТП, подчеркнул Шапарин. Человек, услышав звонок, инстинктивно бросает руль и хватается за телефон, боясь, что не успеет ответить. Еще одна категория людей в зоне риска — те, кто смотрит фильмы или передачи в салоне.
Также некоторые люди, не успевая привести себя в порядок утром дома, стараются сделать это в машине, отметил эксперт.
«Часто на дорогах можно встретить дам, которые в салоне автомобиля причесываются, наводят макияж, наносят лак на ногти, пользуются пилочками. Приводить себя в порядок я рекомендую не за рулем», — призвал Шапарин.
Привычка быстро ездить, полагаясь на различные электронные помощники, тоже несет в себе опасность. Электронные ассистенты позволяют лучше контролировать автомобиль и в несколько раз снижают риск ДТП, но, если использовать машину в предельных режимах, например, пуская ее в занос, то можно вылететь с трассы, предупредил эксперт.
Ранее Антон Шапарин заявил, что водитель автомобиля рискует потерять связь с реальностью, если использует за рулем наушники.