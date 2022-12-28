Какие привычки водителей приводят к ДТП

Водитель автомобиля рискует попасть в дорожно-транспортное происшествие, если не откажется от некоторых привычек, например, от еды за рулем и принятия накануне поездки алкогольных напитков. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович © РИА Новости / Владимир Астапкович

«С привычкой есть гамбургер или пить кофе за рулем надо бороться. Любой бутерброд гарантированно отвлекает от дороги, вы уже концентрируетесь не на управлении автомобилем, а на еде. Ситуация заведомо аварийная, даже если водитель опытный. Отхлебывая напиток из большого стаканчика, вы на несколько секунд перекрываете обзор, а за это время обстановка на дороге может измениться и есть риск попасть в аварию», - рассказал «Газете.Ru» Антон Шапарин.

Видео дня

У некоторых водителей также есть привычка садиться за руль с похмелья, а в таком состоянии человек намного опаснее, чем пьяный, отметил эксперт. По его словам, концентрация внимания у выпившего накануне гораздо ниже, чем у того, кто сел в машину сразу после употребления алкоголя.

Классическая привычка пользоваться гаджетами в машине тоже может спровоцировать ДТП, подчеркнул Шапарин. Человек, услышав звонок, инстинктивно бросает руль и хватается за телефон, боясь, что не успеет ответить. Еще одна категория людей в зоне риска — те, кто смотрит фильмы или передачи в салоне.

Также некоторые люди, не успевая привести себя в порядок утром дома, стараются сделать это в машине, отметил эксперт.

«Часто на дорогах можно встретить дам, которые в салоне автомобиля причесываются, наводят макияж, наносят лак на ногти, пользуются пилочками. Приводить себя в порядок я рекомендую не за рулем», — призвал Шапарин.

Привычка быстро ездить, полагаясь на различные электронные помощники, тоже несет в себе опасность. Электронные ассистенты позволяют лучше контролировать автомобиль и в несколько раз снижают риск ДТП, но, если использовать машину в предельных режимах, например, пуская ее в занос, то можно вылететь с трассы, предупредил эксперт.