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1 час назад

Мишустин представил ключевые параметры стратегии развития автомобильной промышленности до 2035 года

Агентство «Москва»иещё 3

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил ключевые параметры стратегии развития автомобильной промышленности до 2035 года. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Определена стратегия развития автопрома до 2035 года
Фото: ТАССТАСС

«Стратегия развития автомобильной промышленности предполагает в ближайшее время увеличить выпуск машин в два раза», - говорится в сообщении.

По словам Мишустина, которые приводятся в сообщении, основные усилия будут направлены на научные исследования, разработку и организацию производства в стране необходимых компонентов и систем.

Отмечается, что реализация стратегии также поможет смежным отраслям: металлургии и металлообработки, химии, электроники, информационных технологий.

Автоновости,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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