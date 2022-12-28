Определена стратегия развития автопрома до 2035 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил ключевые параметры стратегии развития автомобильной промышленности до 2035 года. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Фото: ТАСС ТАСС

«Стратегия развития автомобильной промышленности предполагает в ближайшее время увеличить выпуск машин в два раза», - говорится в сообщении.

По словам Мишустина, которые приводятся в сообщении, основные усилия будут направлены на научные исследования, разработку и организацию производства в стране необходимых компонентов и систем.