Dongfeng показал монструозный внедорожник Mengshi M-Hero

Через несколько дней состоится публичная премьера первой модели суббренда Dongfeng - внедорожника Mengshi M-Hero с дизайном, который выделяет его на фоне остальных участников сегмента. Но внешность - не единственная "фишка" новинки.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Как и ожидалось, серийный Mengshi практически не отличается от концепта M-Terrain, показанного летом 2022 года: слегка изменён дизайн бамперов, противотуманок, зеркал заднего вида, с крыши убраны лестница, "люстра" и площадка для взлёта и посадки дронов, фонари не заползают на пятую дверь, получившую распашную конструкцию, у дверей появились массивные петли с выштампованным названием модели.

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Что касается названия, то оно официально не объявлено. Китайские СМИ оперируют цифровым индексом 917, который шильдиком размещён на крышке багажника, но, вероятнее всего, стоит опираться на M-Hero: во-первых, именно это написано на кожухе запаски и петлях, во-вторых, так будет сохранена единая схема наименования: платформа моделей Mengshi называется M Tech, прототипы первенцев - внедорожника и пикапа - именовались M-Terrain и M-Terrain S, система помощи водителю - M ATS.

Подробностей о технических характеристиках M-Hero и его возможностях на бездорожье пока ничего не сообщается. На премьере концептуальных версий заявляли о системе автономного вождения, как минимум третьего уровня, подруливающем (полноуправляемом) шасси, адаптивной подвеске, блокировках трёх дифференциалов.

Силовая установка Mengshi M-Hero состоит из четырёх электромоторов суммарной отдачей свыше тысячи лошадиных сил и крутящим моментов более 16 тысяч Нм. Не исключено, что эти зверские параметры в ходе адаптации модели к серии были скорректированы, и индекс 917 как раз говорит о мощности M-Hero.

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Ожидаемый запас хода составит примерно 500 км. В будущем может появиться модификация с расширителем диапазона - ДВС, который выступает в качестве генератора.

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Официальных фото салона Mengshi M-Hero пока нет, но есть "шпионские", на которых видны отличия серийной модели от концепта: карты дверей, приборная панель, рулевое колесо.