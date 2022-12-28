Рассекречен китайский конкурент GMC Hummer EV

Компания Dongfeng опубликовала фотографии серийного внедорожника марки Mengshi, который станет китайским аналогом GMC Hummer EV. Он на 80 процентов повторит концепт M-Terrain, но в то же время привнесет что-то своё. Самобытный дизайн 1000-сильного вездехода подчеркнут кофр-восьмиугольник на двери багажника, видимые петли спереди, множество ломаных линий и острых граней.

Фото: Dongfeng Dongfeng

До последнего времени именем Mengshi (Мэнши) называлось семейство военных и гражданских внедорожников Dongfeng, созданных на лицензионном шасси HMMWV/Hummer H1. Но летом этого года Mengshi выделили в отдельный бренд. Под ним будут выпускать электрические вездеходы, идейно близкие к GMC Hummer EV. Первенца марки, концепт M-Terrain, показали несколько месяцев назад, а теперь готов серийный Mengshi M-Hero.

Внедорожник на 80 процентов повторяет прототип. Сохранены рамная конструкция, независимая подвеска с пневмостойками, полноуправляемое шасси и четыре электромотора суммарной мощностью более 1000 лошадиных сил. Самобытный дизайн подчеркивают кофр-восьмиугольник на двери багажника, видимые петли спереди, множество ломаных линий и острых граней. По некоторым данным, Mengshi окажется весьма дорогими — от 700 тысяч юаней, что соответствует 7,2 миллиона рублей.