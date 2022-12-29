В России могут разрешить использование подержанных запчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО, пилотный проект планируется запустить уже со следующего года на Дальнем Востоке, а позже распространить на другие регионы. Использование бывших в употреблении запчастей позволит страховщикам увеличить прибыль за счет экономии, но самих автовладельцев ждет резкое падение выплат, потеря гарантии и сомнительное качество деталей, говорят эксперты.

О необходимости ввести практику использования подержанных запчастей при компенсации за страховые случаи в рамках ОСАГО заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев в интервью газете «Известия». По его словам, такая практика может быть внедрена уже в I квартале 2023 года на правах пилотного проекта в Приморье.

«Чтобы использовать бывшие в употреблении запчасти, придется подготовить нормативные документы и требования, это займет как минимум три-шесть месяцев. Мы скоро обратимся с администрацией Приморского края, где как раз наиболее активно используют такие детали, чтобы в виде эксперимента разрешить ремонт бывшими в употреблении запчастями в отдельных субъектах», — рассказал Уфимцев.

В РСА «Газете.Ru» не уточнили, на какие именно регионы в случае успеха эксперимента планируется распространить практику использования подержанных запчастей в системе ОСАГО.

«Если по итогам пилота автомобилисты будут удовлетворены качеством и сроками ремонта, будет ставиться вопрос о расширении эксперимента на другие территории», — сообщили «Газете.Ru» в объединении страховщиков.

Выбор Приморского края в качестве отправной точки в Союзе объяснили якобы сложившейся местной практикой ремонта подержанных праворульных иномарок (возрастом 5-10 лет).

«Ремонтировать оригинальными новыми запчастями очень дорого и для подержанной машины нецелесообразно», — заявили в РСА.

Идею страховщиков не поддержал регулятор рынка, в Центробанке заявили «Газете.Ru», что отсутствует понятный и эффективный механизм обеспечения безопасности дорожного движения при использовании таких деталей.

«Более того, применение без согласия потерпевшего бывших в употреблении деталей существенно увеличит количество споров по качеству как установленных деталей, так и восстановительного ремонта в целом. Подробная позиция Банка России по этому вопросу уже доведена до профессионального сообщества и заинтересованных министерств и ведомств», — сообщили в ЦБ.

Коварство формулировок

В 2018 году страховщики инициировали так называемую «ремонтную реформу» — были внесены изменений в ФЗ «Об ОСАГО», которые установили приоритет натурального возмещения (ремонта) ущерба в ДТП, то есть по умолчанию — автомобили должны отправляться в автосервис, согласованный со страховой компанией.

Выплаты деньгами возможны, только если страховщики примут такое решение, хотя раньше этот выбор был у автовладельца.

На сегодняшний день только один автомобиль из десяти отправляется в автосервис, остальным хозяевам поврежденных в авариях машин выплачивают компенсацию деньгами, рассказали «Газете.Ru» в «Росгосстрахе».

«Хотелось бы отметить, что «Росгосстраху» удается сохранять долю натурального возмещения (ремонта в СТО — «Газета.Ru») в урегулировании убытков по ОСАГО. Во II и III кварталах она опускалась ниже прошлогодних показателей, но в IV квартале соответствует уровню 2021 года и сейчас составляет 10%, что выше общерыночных значений», — сообщили в пресс-службе «Росгосстраха».

О том что, доля страхователей, ремонтирующих машины по «автогражданке» через страховщиков, не превышает 10%, ранее сообщал и Центробанк.

Таким образом, 90% автомобилистов получают выплаты деньгами.

Игра в одни ворота

В начале года Центробанк уже снизил нагрузку на страховой бизнес, введя в компенсационный расчет с автовладельцами неоригинальные запчасти. Их номенклатурой дополнили «Единую методику расчета ущерба ОСАГО», по которой все компании рассчитывают ущерб.

Интеграция в страховой справочник подержанных запчастей приведет к еще большему снижению размера денежных выплат автовладельцам, убежден главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По его мнению, страховщики просто будут выплачивать большинству страхователей деньги, причем из расчета стоимости деталей на полулегальных авторазборках.

«Люди очень часто берут возмещение деньгами, но этих денег и раньше никогда не хватало на ремонт, а при нынешних ценах на нормальные запчасти – тем более не хватит.

Если нам будут считать возмещение «бэушными» запчастями, то люди получат просто копейки», — заявил Кадаков «Газете.Ru».

Бизнес есть бизнес

Использование для ремонта деталей с «разборок» грозит проблемами автосервисам – в основном такие запчасти продаются по объявлениям и за наличные деньги, непонятно, как вести отчетность, добавил Кадаков. Также применение бывших в употреблении запчастей потребует дополнительных работ по их очистке и подгонке, а качество ремонта ухудшится, полагает главный редактор «За рулем».

«Это давняя голубая мечта страховщиков — достигать сверхприбыли они смогут только при использовании бывших в употреблении запчастей и сейчас используют дефицит запчастей в качестве повода для того, чтобы вернуться к этому разговору», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.

По его словам, прошлая попытка ввести такую норму в законодательство, которая предпринималась в 2017 году при проведении «ремонтной реформы» ОСАГО, вызвала ожесточенное сопротивление в обществе и со стороны законодателей. В результате поправка не была принята, напомнил Шапарин, и сейчас ремонт с использованием предусмотренных законом новых запчастей применяется страховщиками лишь эпизодически.

Хуже всего то, что введение практики использования деталей с подержанных машин для ремонта по ОСАГО способно привести к всплеску угонов автомобилей для последующей продажи по частям, предупредил вице-президент НАС. Кроме того, в России не существует критериев оценки качества восстановленных деталей (в Европе есть институт «ребилдинга»), как и законодательства, регламентирующего деятельность «авторазборок».

«Люди, с одной стороны, попадают под удар возможного угона машины, а с другой – будут получать по ОСАГО запчасти непонятного качества», — считает Шапарин.

Конец гарантии

Законодательное закрепление практики использования подержанных запчастей может повлечь ограничение гарантийных обязательств на автомобиль, указал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.