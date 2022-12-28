Автомобили Hyundai вошли в пятерку самых угоняемых в Москве

"Как ни странно, в московском регионе наиболее распространены автомобили среднего класса, при том что город перенасыщен люксовыми авто, и в премиальном сегменте постепенно нарастает неопределенная ситуация с наличием и ценой на запчасти, что, вероятно, как раз и может привести к изменению картины в будущем. Но пока этого не произошло", - говорит директор департамента страховых выплат компании Александр Харагезов.