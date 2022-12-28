Автомобили Hyundai вошли в пятерку самых угоняемых в Москве

Самыми угоняемыми в Москве машинами в 2022 году стали представители марки Hyundai. Различные модели этого производителя заняли пять первых мест. Об этом свидетельствуют данные обращений клиентов "АльфаСтрахование" по каско.
Самыми популярными моделями корейской марки у столичных угонщиков стала Santa Fe (18%), которая лидирует со значительным отрывом - модель на сегодняшний момент стала самой угоняемой и в целом по России. Среди прочих лидеров рейтинга - Hyundai Creta (9%), Palisade (7%), Sonata (7%), Tucson (7%) и Solaris (4%).
"Как ни странно, в московском регионе наиболее распространены автомобили среднего класса, при том что город перенасыщен люксовыми авто, и в премиальном сегменте постепенно нарастает неопределенная ситуация с наличием и ценой на запчасти, что, вероятно, как раз и может привести к изменению картины в будущем. Но пока этого не произошло", - говорит директор департамента страховых выплат компании Александр Харагезов.
Также в московском рейтинге по итогам года - Kia Sportage (7%), Sorento (4%) и Rio (5%). Помимо этого, все еще пользуется популярностью у угонщиков Mitsubishi Outlander (4%).