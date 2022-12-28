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1 час назад

Volkswagen готовит загадочный электрокар к премьере на выставке CES

Motor.ru

Компания Volkswagen пообещала привезти новый электромобиль на январскую выставку потребительской электроники CES, которая пройдет в Лас-Вегасе в январе 2023 года. Судя по анонсу, Volkswagen рассекретит его название, но саму новинку покажет публике только в закамуфлированном виде. Возможно, речь идет о «товарной» версии концепта ID. Aero, который может стать флагманом электрической линейки марки и получить индекс ID.7.

Volkswagen готовит загадочный электрокар к премьере на выставке CES
Фото: Motor1.comMotor1.com

Премьера серийного воплощения ID. Aero, вероятно, не за горами, судя по активным дорожным испытаниям, которым в последнее время подвергают новинку. Выставка потребительской электроники — подходящее мероприятие для дебюта автомобиля, учитывая планы поставить ее на конвейер в 2023 году. Первой в серию должна пойти китайская версия, а затем — европейская.

Volkswagen ID. Aero дебютировал в статусе концепта летом 2022 года. Первый электрический седан марки базируется на платформе MEB, как и остальные представители семейства ID, и может похвастаться коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,23. Для сравнения, у Tesla Model S этот показатель равен 0,24. Запас хода превышает 600 километров.

Технические характеристики Volkswagen не раскрыл, но издание Carscoops полагает, что будет предложен 204-сильный вариант с задним приводом. Альтернативой ему может стать седан с двухмоторной установкой отдачей 299 сил и приводом на все колеса.

Производители продолжают расширять линейки «батарейных» машин, хотя, как показал недавний опрос, электрическое будущее кажется топ-менеджерам все менее радужным. Причины — растущая инфляция, проблемы с комплектующими, из-за которых Volkswagen придется вводить простои на своем главном заводе в Вольфсбурге, растущие ставки по кредитам и другие факторы.

Автоновости,Tesla Model S,Tesla,Volkswagen,
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