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23 минуты назад

Выпуск легковых автомобилей в России в ноябре упал на 78,8%

ТАСС

Выпуск легковых автомобилей в РФ в ноябре 2022 года уменьшился на 78,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 23,7 тыс. единиц. Всего в январе - ноябре изготовлено 410 тыс. легковых авто, что на 66,9% меньше, чем в январе - ноябре 2021 года. Это следует из данных Росстата.

Выпуск легковых автомобилей в России в ноябре упал на 78,8%
Фото: ТАССТАСС

"Выпуск легковых автомобилей в ноябре 2022 года составил 23,7 тыс. шт., что на 78,8% меньше, чем в ноябре 2021 года, и на 36,5% меньше, чем в октябре 2022 года. За одиннадцать месяцев 2022 года изготовлено 410 тыс. легковых автомобилей, что на 66,9% меньше, чем в январе - ноябре 2021 года", - сказано в сообщении.

Выпуск грузовых автомобилей в ноябре сократился на 35,7% по сравнению с ноябрем 2021 года, до 11,3 тыс. При этом ноябрьский показатель на 2,3% превышает уровень октября 2022 года. За одиннадцать месяцев этого года изготовлено 126 тыс. грузовых автотранспортных средств, что на 24,2% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Производство автобусов, имеющих технически допустимую максимальную массу менее 5 тонн, в январе - ноябре составило 11,4 тыс., что на 41% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автобусов, имеющих технически допустимую максимальную массу более 5 тонн, за 11 месяцев изготовлено 11,2 тыс. (снижение на 14,1%).

Автоновости,Росстат,
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