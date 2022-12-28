У нового Chevrolet Corvette за 12 млн сломался двигатель по пути из автосалона

В Сети опубликовали видеоролик, в котором мужчина по имени Марко Гарсия рассказал историю покупки нового Chevrolet Corvette Z06. Спорткар обошелся покупателю в 180 000 долларов (примерно 12,5 миллионов рублей по текущему курсу). По пути из дилерского центра автовладелец заметил странный звук, исходящий из моторного отсека. С каждым пройденным километром дребезжание усиливалось. А спустя несколько часов двигатель вовсе перестал работать.

Фото: Marco POLO!! / YouTube Marco POLO!! / YouTube

Гарсия приехал в автосалон на собственном автомобиле. После заключения сделки мужчина отправился домой за рулем Chevrolet Corvette, в то время как сотрудник дилерского центра поехал на его старой машине. После выезда из автосалона Марко услышал дребезг из моторного отсека. Добравшись до дома, он решил отвезти обратно представителя дилера. Во время второй поездки у спорткара полностью пропала тяга, в результате чего водитель вынужденно остановился на обочине.

При попытке завести мотор из выхлопных труб автомобиля повалил черный дым. Примечательно, что в этот же день дилерский центр отказался принять обратно машину, сославшись на завершение рабочего дня. Клиенту пришлось самостоятельно эвакуировать Corvette сначала домой, а на следующий день в автосалон. В чем причина поломки агрегата, пока неизвестно. Гарсия успел проехать за рулем нового Chevrolet Corvette всего 80 километров.