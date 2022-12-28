В Белоруссии начали продавать Geely Emgrand по цене Lada Granta

Белорусские дилерские центры выставили на продажу новые седаны Geely Emgrand 7. Клиентам доступны несколько версий автомобиля. В базовой модификации модель оборудована 114-сильным «атмосферником», который работает в паре с механической трансмиссией. Приобрести такой Emgrand 7 можно за 45 200 белорусских рублей (примерно 1 174 000 российских по текущему курсу). Таким образом, новинка из Поднебесной обойдется покупателям примерно в одну стоимость с топовой Lada Granta.

Фото: Geely Geely

Помимо базового исполнения, у белорусских дилеров доступны Geely Emgrand 7 в максимальной комплектации, которая подразумевает наличие вариатора, камеры заднего вида, а также светодиодной головной оптики и цифровой приборной панели. Стоимость подобной версии седана составляет 54 200 белорусских рублей (около 1 408 000 отечественных). Продавцы ожидают, что топовый Emgrand заменит на рынке популярные Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo.

Сейчас в белорусских автосалонах доступны Geely Emgrand 7 китайской сборки. Однако руководство минского завода «Белджи» накануне сообщало, что седан прошел необходимые технические испытания, которые позволяют предприятию наладить массовое производство данной модели. Уже в следующем году белорусы планируют выпустить на местный рынок около 1 500 бюджетных автомобилей. Кроме того, модель собираются привезти в Россию. Однако объемы поставок будут зависеть от фактического спроса.