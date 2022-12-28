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1 час назад

Названы сроки запуска движения большегрузов по Крымскому мосту

Lenta.ru

Глава Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в эфире телеканала «Миллет» назвал сроки запуска движения большегрузов по Крымскому мосту. По его словам, открытие планируется с марта 2023 года.

Названы сроки запуска движения большегрузов по Крымскому мосту
Фото: ТАССТАСС

«Что касается проезда по мосту большегрузов, то к весне, к марту, должны восстановить работу Крымского моста, и поедут», — указал чиновник.

В настоящее время через мост могут проезжать только легковые автомобили и автобусы. Движение грузовых транспортных средств возможно только через альтернативный наземный автодорожный маршрут или паромную переправу.

Гоцанюк указал, что паромная переправа через Керченский пролив ежедневно перевозит 600-700 автомобилей.

Ранее Минтранс сообщил, что с 11 декабря по Крымскому мосту перестанут пускать автомобили с грузоподъемностью более 1,5 тонны.

8 октября на мосту через Керченский пролив взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП три человека погибли.

Автоновости,Юрий Гоцанюк,Минтранс РФ,
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