Завод Hyundai в Петербурге начал производство кузовов для экспорта в Казахстан

Как сообщают источники «Ведомостей», детали на предприятии штампуют, сваривают и окрашивают. Эти кузова будут направлены на завод в Алма-Ату в Казахстане, где будет осуществляться сборка автомобилей.
Один из собеседников отметил, что линия по изготовлению кузовов в Петербурге была перезапущена совсем недавно.
По предварительным данным, в планах у предприятия также выпуск кузовов для кроссовера Hyundai Creta.
Отметим, что до 2022 года Hyundai был одним из самых массовых производителей иномарок в России. В прошлом году с конвейера петербургского завода сошло 234 тысячи авто.