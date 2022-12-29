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31 минуту назад

Завод Hyundai в Петербурге начал производство кузовов для экспорта в Казахстан

runews24.ru

Как сообщают источники «Ведомостей», детали на предприятии штампуют, сваривают и окрашивают. Эти кузова будут направлены на завод в Алма-Ату в Казахстане, где будет осуществляться сборка автомобилей.

Завод Hyundai в Петербурге начал производство кузовов для экспорта в Казахстан
Фото: runews24.rurunews24.ru

Один из собеседников отметил, что линия по изготовлению кузовов в Петербурге была перезапущена совсем недавно.

По предварительным данным, в планах у предприятия также выпуск кузовов для кроссовера Hyundai Creta.

Отметим, что до 2022 года Hyundai был одним из самых массовых производителей иномарок в России. В прошлом году с конвейера петербургского завода сошло 234 тысячи авто.

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