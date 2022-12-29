Завод Hyundai в Петербурге начал производство кузовов для экспорта в Казахстан

Как сообщают источники «Ведомостей», детали на предприятии штампуют, сваривают и окрашивают. Эти кузова будут направлены на завод в Алма-Ату в Казахстане, где будет осуществляться сборка автомобилей.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Один из собеседников отметил, что линия по изготовлению кузовов в Петербурге была перезапущена совсем недавно.

По предварительным данным, в планах у предприятия также выпуск кузовов для кроссовера Hyundai Creta.