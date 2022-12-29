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1 час назад

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге начал выпускать кузова. Но не для России

Motor.ruиещё 6

Петербургский завод Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR) начал изготавливать детали, штамповать и окрашивать кузова для Solaris, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника. Однако производят их не для России: продукция отправляется на завод корейской марки в Казахстане. Hyundai пока не определилась, что делать с российской площадкой, но кузовное производство вряд ли можно назвать выгодным решением в долгосрочной перспективе, считают эксперты.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге начал выпускать кузова. Но не для России
Фото: HyundaiHyundai

Производство кузовов на HMMR было запущено недавно, говорят собеседники издания. Их направляют на завод Hyundai Trans Kazakhstan в Алма-Ате мощностью 30 тысяч автомобилей в год, запущенный в 2020 году. Сейчас там собирают семь моделей: Accent (Solaris), Elantra, Sonata, Creta, Tucson, Santa Fe и Palisade. Пока в Казахстан из России экспортируют только кузова для Solaris, но в планах выпуск комплектующих для Creta.

Петербургский завод Hyundai, являвшийся одним из крупнейших автосборочных предприятий в России, приостановил работу весной 2022 года после начала СВО. С тех пор простои на заводе продлевались, а в декабре рабочих предупредили о грядущих сокращениях. Официальная причина — невозможность восстановления поставок комплектующих в нынешних условиях.

На предприятии до этого работало порядка 2,5 тысячи человек. В прошлом году там изготовили 234 тысяч автомобилей, из них 71 тысяча — это Hyundai Solaris и Creta, остальные — Kia Rio. В конце 2021 года, незадолго до остановки, машины начали оснащать двигателями российского производства.

Что касается площадок других ушедших компаний, то на экс-заводах Mercedes-Benz и Toyota, вероятно, наладят производство других автомобилей. Об этом накануне сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. То же касается предприятия Mazda во Владивостоке, выкупленного «Соллерс Авто», а на заводе Nissan в Санкт-Петербурге в 2023 году начнут выпускать Lada. Первым же вернулся к работе московский «Рено Россия», где на конвейер встали новые «Москвичи».

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