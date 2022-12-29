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1 час назад

Грузовик перевернулся после ДТП на 88-м километре МКАД

Вечерняя Москва

Два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне 88-го километра МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 29 декабря.

Грузовик перевернулся после ДТП на 88-м километре МКАД
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Инцидент произошел перед развязкой с Осташковским шоссе. В результате ДТП один из грузовиков перевернулся на проезжей части. В настоящее время на месте работают оперативные службы города.

Движение на данном участке дороги затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал водителей выбирать пути объезда.

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