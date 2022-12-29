Грузовик перевернулся после ДТП на 88-м километре МКАД

Два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне 88-го километра МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 29 декабря.

Инцидент произошел перед развязкой с Осташковским шоссе. В результате ДТП один из грузовиков перевернулся на проезжей части. В настоящее время на месте работают оперативные службы города.