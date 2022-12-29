"КамАЗ" возобновляет производство грузовиков нового модельного ряда

Российский производитель грузовиков «КамАЗ» возобновляет производство моделей поколения К4 и К5. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Основной упор будет идти на возобновлении производства линейки К5. Цель компании – обеспечение технологического суверенитета и удовлетворение спроса за счет отечественной продукции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2022 году из-за санкций и последующего разрыва взаимовыгодных отношений с партнерами будущее грузовых автомобилей К5 оказалось под вопросом.
На протяжени 2022 года «КамАЗ» наряду с другими отечественными автопроизводителями работал над реализацией проектов в рамках импортозамещения. В настоящее время грузовики К5 локализованы на 70-80%.
Ранее сообщалось, что в базе «Роспатента» появились документы, свидетельствующие о том, что «КамАЗ» оформил права на названия «Чистогор», «Челнок» и «Торос Вахта». «КамАЗ» выпускает «Торос Вахта» серийно, а «Челнок» и «Чистогор» на сегодняшний день лишь проекты и не запущены в производство.