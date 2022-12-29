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1 час назад

Производство автомобилей в России собираются удвоить за 2-3 года

Motor.ru

В ближайшие два-три года объемы выпуска автомобилей в России должны увеличиться в два раза, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Такой рост предполагает стратегия развития автопрома, недавно подготовленная правительством и охватывающая более чем десятилетний период до 2035 года. Ее цели — создать собственную компонентную базу, чтобы заменить ушедших поставщиков, и насытить рынок страны легковыми автомобилями.

В России собираются резко увеличить производство автомобилей
Фото: Motor.ruMotor.ru

По словам Мишустина, основные усилия будут направлены на научные исследования, разработку и наладку производства отечественных компонентов и систем для автопрома. Осуществление стратегии поможет также смежным областям — металлургии и металообработке, химической промышленности, электротехнике и электронике, а также разработчикам программного обеспечения.

Согласно ей, к 2035 году автопром РФ должен обрести «технологический суверенитет», как поручал президент Владимир Путин, и выпускать конкурентную продукцию. На это в 2023-2035 годах собираются направить 0,5-0,6 триллиона рублей.

На сегодняшний же день автопром продолжает сокращаться: выпуск легковых машин в ноябре 2022 года, согласно Росстату, составил 23,7 тысяч штук, что на 78,8 процента меньше, чем за тот же месяц 2021 года. По сравнению с октябрем 2022-го производство тоже упало — на 36,5 процента. Всего за 11 месяцев нынешнего года с конвейеров сошло 410 тысяч легковушек, что на 66,9 процента меньше, чем за январь-ноябрь прошлого года.

Автоновости,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Росстат,
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