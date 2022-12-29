В России собираются резко увеличить производство автомобилей

В ближайшие два-три года объемы выпуска автомобилей в России должны увеличиться в два раза, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Такой рост предполагает стратегия развития автопрома, недавно подготовленная правительством и охватывающая более чем десятилетний период до 2035 года. Ее цели — создать собственную компонентную базу, чтобы заменить ушедших поставщиков, и насытить рынок страны легковыми автомобилями.

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По словам Мишустина, основные усилия будут направлены на научные исследования, разработку и наладку производства отечественных компонентов и систем для автопрома. Осуществление стратегии поможет также смежным областям — металлургии и металообработке, химической промышленности, электротехнике и электронике, а также разработчикам программного обеспечения.

Согласно ей, к 2035 году автопром РФ должен обрести «технологический суверенитет», как поручал президент Владимир Путин, и выпускать конкурентную продукцию. На это в 2023-2035 годах собираются направить 0,5-0,6 триллиона рублей.