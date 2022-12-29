На Украине нашли "бензиновую версию" электромобиля Tesla

В Киеве появился как минимум один экземпляр электромобиля Tesla, который номинально работает на бензине. Фотографию необычной модификации опубликовал Telegram-канал Topor Live.
На снимке виден электромобиль Tesla, к фаркопу которого прилажен бензиновый электрогенератор. Судя по всему, владелец машины вынуждено решился на этот шаг из-за частых сбоев в работе киевских электросетей.
«Лицо Илона Маска представили?» – гласит ироничный комментарий автора Telegram-канал Topor Live.
Судя по опубликованному снимку, также можно быть уверенным, что вырабатываемого генератором электричества достаточно для своевременной зарядки аккумулятора Tesla и перемещения по городу – электрокар сфотографировали в потоке, когда он куда-то ехал.
За пару часов пост с «бензиновой версией» Tesla набрал около 800 тыс. просмотров и 1,4 тыс. комментариев. В комментариях люди в основном оставляют смайлики, изображающие смех.