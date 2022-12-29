Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+1° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

На Украине нашли "бензиновую версию" электромобиля Tesla

Газета.Ru

В Киеве появился как минимум один экземпляр электромобиля Tesla, который номинально работает на бензине. Фотографию необычной модификации опубликовал Telegram-канал Topor Live.

На Украине нашли "бензиновую версию" электромобиля Tesla
Фото: Газета.руГазета.ру

На снимке виден электромобиль Tesla, к фаркопу которого прилажен бензиновый электрогенератор. Судя по всему, владелец машины вынуждено решился на этот шаг из-за частых сбоев в работе киевских электросетей.

«Лицо Илона Маска представили?» – гласит ироничный комментарий автора Telegram-канал Topor Live.

Судя по опубликованному снимку, также можно быть уверенным, что вырабатываемого генератором электричества достаточно для своевременной зарядки аккумулятора Tesla и перемещения по городу – электрокар сфотографировали в потоке, когда он куда-то ехал.

За пару часов пост с «бензиновой версией» Tesla набрал около 800 тыс. просмотров и 1,4 тыс. комментариев. В комментариях люди в основном оставляют смайлики, изображающие смех.

Автоновости,Tesla,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители