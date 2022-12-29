На Украине нашли "бензиновую версию" электромобиля Tesla

В Киеве появился как минимум один экземпляр электромобиля Tesla, который номинально работает на бензине. Фотографию необычной модификации опубликовал Telegram-канал Topor Live.

Фото: Газета.ру Газета.ру

На снимке виден электромобиль Tesla, к фаркопу которого прилажен бензиновый электрогенератор. Судя по всему, владелец машины вынуждено решился на этот шаг из-за частых сбоев в работе киевских электросетей.

«Лицо Илона Маска представили?» – гласит ироничный комментарий автора Telegram-канал Topor Live.

Судя по опубликованному снимку, также можно быть уверенным, что вырабатываемого генератором электричества достаточно для своевременной зарядки аккумулятора Tesla и перемещения по городу – электрокар сфотографировали в потоке, когда он куда-то ехал.