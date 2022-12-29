"КамАЗ" возобновляет производство грузовиков нового модельного ряда

Российский производитель грузовиков «КамАЗ» анонсировал возобновление производства моделей поколения К4 и К5. Отмечается, что основной упор будет идти на вторую линейку.
Компания планирует обеспечить технологический суверенитет и удовлетворить спрос за счет отечественной продукции.
Подчеркивается, что ранее определенности в вопросе производства грузовых автомобилей К5 не было в связи с санкциями и последующим разрывом взаимовыгодных отношений с партнерами.
Компания напомнила о том, что в течение текущего года «КАМАЗ» и другие отечественные предприятия активно работали над реализацией проектов в рамках импортозамещения.
Локализацию автомобиля К5 компания оценивает в 70-80%.
В начале декабря газета «Коммерсант» сообщила о планах компании «КамАЗ» создать дивизион по выпуску легковых автомобилей. Как заявил изданию глава предприятия Сергей Когогин, дивизион не будет консолидирован с основным бизнесом производителя, производством грузовиков и автобусов.