"КамАЗ" возобновляет производство грузовиков нового модельного ряда

Российский производитель грузовиков «КамАЗ» анонсировал возобновление производства моделей поколения К4 и К5. Отмечается, что основной упор будет идти на вторую линейку.

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Компания планирует обеспечить технологический суверенитет и удовлетворить спрос за счет отечественной продукции.

Подчеркивается, что ранее определенности в вопросе производства грузовых автомобилей К5 не было в связи с санкциями и последующим разрывом взаимовыгодных отношений с партнерами.

Компания напомнила о том, что в течение текущего года «КАМАЗ» и другие отечественные предприятия активно работали над реализацией проектов в рамках импортозамещения.

Локализацию автомобиля К5 компания оценивает в 70-80%.