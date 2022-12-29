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1 час назад

«КамАЗ» возобновит производство грузовиков нового модельного ряда

Лера Букина

Российский производитель грузовиков «КамАЗ» анонсировал возобновление производства моделей поколения К4 и К5. Отмечается, что основной упор будет идти на вторую линейку.

"КамАЗ" возобновляет производство грузовиков нового модельного ряда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компания планирует обеспечить технологический суверенитет и удовлетворить спрос за счет отечественной продукции.

Подчеркивается, что ранее определенности в вопросе производства грузовых автомобилей К5 не было в связи с санкциями и последующим разрывом взаимовыгодных отношений с партнерами.

Компания напомнила о том, что в течение текущего года «КАМАЗ» и другие отечественные предприятия активно работали над реализацией проектов в рамках импортозамещения.

Локализацию автомобиля К5 компания оценивает в 70-80%.

В начале декабря газета «Коммерсант» сообщила о планах компании «КамАЗ» создать дивизион по выпуску легковых автомобилей. Как заявил изданию глава предприятия Сергей Когогин, дивизион не будет консолидирован с основным бизнесом производителя, производством грузовиков и автобусов.

Автоновости,Сергей Когогин,Камаз,
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