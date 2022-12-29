В России создали более 130 фейковых сайтов каршеринга для кражи данных

Мошенники запустили в России более 130 поддельных сайтов каршеринговых компаний, чтобы получать данные пользователей и красть от их имени машины в сервисах аренды. Об этом сообщили специалисты НТИ «Автонет», передает РИА Новости.

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«В сети участились случаи воровства аккаунтов владельцев каршеринга. Мошенники создают фейковые сайты известных каршеринговых компаний, размещая на них выгодные условия несуществующих акций... Жертве предлагается ввести данные своего автомобиля, логин, пароль и данные своего водительского удостоверения. Мы обнаружили свыше 130 фишинговых страниц различных каршеринговых компаний», — рассказали в НТИ «Автонет».

При регистрации на таких сайтах пользователь раскрывает свои персональные данные и дает мошенниками возможность воровать каршеринговые автомобили от своего имени. Триггером для регистрации служит низкая стоимость аренды авто. Отмечается, что многие из сайтов уже начали блокироваться.

По словам аналитиков, в 2022 году резко увеличилось количество схем, связанных с воровством автомобильных данных. Это может быть связано с недостатком автозапчастей и дефицитом машин, а также с уходом из РФ ряда популярных мошеннических схем, связанных с банковским сегментом, из-за блокировки системы SWIFT.