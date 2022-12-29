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1 час назад

В России создали более 130 фейковых сайтов каршеринга для кражи данных

Газета.Ru

Мошенники запустили в России более 130 поддельных сайтов каршеринговых компаний, чтобы получать данные пользователей и красть от их имени машины в сервисах аренды. Об этом сообщили специалисты НТИ «Автонет», передает РИА Новости.

В России создали более 130 фейковых сайтов каршеринга для кражи данных
Фото: DepositphotosDepositphotos

«В сети участились случаи воровства аккаунтов владельцев каршеринга. Мошенники создают фейковые сайты известных каршеринговых компаний, размещая на них выгодные условия несуществующих акций... Жертве предлагается ввести данные своего автомобиля, логин, пароль и данные своего водительского удостоверения. Мы обнаружили свыше 130 фишинговых страниц различных каршеринговых компаний», — рассказали в НТИ «Автонет».

При регистрации на таких сайтах пользователь раскрывает свои персональные данные и дает мошенниками возможность воровать каршеринговые автомобили от своего имени. Триггером для регистрации служит низкая стоимость аренды авто. Отмечается, что многие из сайтов уже начали блокироваться.

По словам аналитиков, в 2022 году резко увеличилось количество схем, связанных с воровством автомобильных данных. Это может быть связано с недостатком автозапчастей и дефицитом машин, а также с уходом из РФ ряда популярных мошеннических схем, связанных с банковским сегментом, из-за блокировки системы SWIFT.

Ранее сообщалось, что хакеры начали предлагать удаленный взлом автомобилей в России.

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