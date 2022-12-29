Вместо Skoda Octavia: в России будут официально продавать лифтбек Changan Uni-V

Довольно эффектная китайская «пятидверка» сертифицирована в РФ с бензиновой «турбочетверкой» 1.5, которая «питается» АИ-92. Коробку выбрать не получится.

Фото: Changan Changan

Вообще, лифтбек Changan Uni-V уже присутствует в России, но то машины, привезенные дилерами по схеме параллельного импорта. Теперь же выяснилось, что местное подразделение марки готовится официально вывести «пятидверку» на наш рынок: в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Сертификат вступил в силу сегодня, 29 декабря, он действует по 28 декабря 2025 года. Лифтбеки к нам будут поставлять напрямую из Китая.

Changan

Напомним, на родине Changan модель Uni-V стартовала в самом начале 2022 года. Внешность оформлена в стиле паркетников серии Uni, особенности дизайна экстерьера – безрамочная радиаторная решетка, узкая оптика и утопленные ручки дверей. Кроме того, в Поднебесной для лифтбека предусмотрен выдвижной спойлер. Внутри – многослойная передняя панель, придвинутая почти вплотную к лобовому стеклу виртуальная приборка (она состоит из трех экранов), отдельный тачскрин мультимедиа-системы и двухэтажный центральный тоннель.

Changan

Длина Changan Uni-V равна 4680 мм, ширина – 1838 мм, высота – 1430 мм, расстоянием между осями – 2750 мм. По первому показателю китайский лифтбек почти совпадает с нашей Skoda Octavia (4689 мм), а вот размер колесной базы сопоставим уже с растянутой «поднебесной» Octavia Pro (2730 мм; у глобальной Октавии – 2686 мм).

В России лифтбек сертифицирован с младшим мотором – это бензиновая «турбочетверка» 1.5, которая на нашей версии выдает 181 л.с. и 300 Нм (в Китае – 188 л.с., крутящий момент тот же). Двигатель «питается» АИ-92, он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В Поднебесной Uni-V еще можно купить с турбомотором 2.0 (233 л.с., 390 Нм) в сочетании с классическим восьмиступенчатым «автоматом». Привод в любом случае только передний.

Changan

На домашнем рынке в списке оборудования модели значатся климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы, камеры кругового обзора. Скорее всего, у российской версии будет тот же набор.

Официальный старт продаж лифтбека Changan Uni-V, очевидно, состоится уже в следующем году. Что же касается машин, поставленных по схеме параллельного импорта, то, например, в Москве один из крупных дилеров просит за «пятидверку» в богатом исполнении минимум 2 750 000 рублей.