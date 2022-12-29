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1 час назад

Какие китайские машины выбирают опытные российские водители

Российская Газета

Самыми популярными автомобилями китайских брендов среди автолюбителей со стажем вождения более 10 лет в 2022 году стали Exeed VX, Haval Jolion, Changan Uni-K, Geely Atlas, Chery Tiggo 7 Pro, FAW Besturn X40. Об этом "Российской газете" рассказали эксперты исследовательского центра АГ Авилон. также аналитики определили Топ-3 популярных модели в данной категории по каждому бренду.

Какие китайские машины выбирают опытные российские водители
Фото: Exeed Exeed

60% клиентов Exeed от общего числа продаж приходится на аудиторию опытных водителей. Помимо Exeed VX, в топ-3 популярных моделей вошли TXL и LX соответственно.

По бренду Geely на клиентов из этой категории приходится 42% сделок. В рейтинге самых популярных моделей - Geely Atlas (50%), Geely Tugella (30%), Geely Coolray (20%).

Доля покупателей Chery, имеющих опыт вождения более 10 лет, которые чаще выбирают модель Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro и Tiggo 4 Pro соответственно, составляет 40%.

Такой же процент автолюбителей рассматриваемой категории зафиксирован среди продаж Haval. Лидерами по оформлению сделок среди данной категории стали модели Haval Jolion, F7 и H9.

Покупатели с более чем 10-летним стажем в большей степени заинтересованы в приобретении Changan Uni-K. Чуть в меньшем спросе CS35Plus. Тройку лидеров по бренду замыкает Changan CS75FL.

Среди моделей FAW лидером стал Besturn X40, FAW Bestune T77 занял второе место по продажам.

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