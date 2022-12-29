Hyundai проведет в Великобритании крупную кампанию по ребрендингу

Отличительной чертой Hyundai является то, что имя произносится по-разному в зависимости от того, в какой части мира вы находитесь. Если вы когда-либо были в Америке, вы наверняка слышали, как произносится Hyun-day, а не более англизированное Hy-un-dai. Но с этого момента британцы присоединяются к мировому стандарту, и в День подарков 2022 года стартует крупная кампания по ребрендингу, чтобы сообщить об изменениях и попытаться изменить поведение потребителей.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

В рекламе говорится: «Если вы думали, что знаете наши автомобили и как произносится наше имя, возможно, пришло время переосмыслить правильную линию для компании, которая за последние годы изменилась до неузнаваемости благодаря стильному дизайну, более привлекательному и ряду передовых технологий».