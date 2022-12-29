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1 час назад

Hyundai меняет произношение бренда в Великобритании

ПроКроссовер.ру

Отличительной чертой Hyundai является то, что имя произносится по-разному в зависимости от того, в какой части мира вы находитесь. Если вы когда-либо были в Америке, вы наверняка слышали, как произносится Hyun-day, а не более англизированное Hy-un-dai. Но с этого момента британцы присоединяются к мировому стандарту, и в День подарков 2022 года стартует крупная кампания по ребрендингу, чтобы сообщить об изменениях и попытаться изменить поведение потребителей.

Hyundai проведет в Великобритании крупную кампанию по ребрендингу
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

В рекламе говорится: «Если вы думали, что знаете наши автомобили и как произносится наше имя, возможно, пришло время переосмыслить правильную линию для компании, которая за последние годы изменилась до неузнаваемости благодаря стильному дизайну, более привлекательному и ряду передовых технологий».

Босс объясняет, почему Hyundai меняет произношение. С помощью этой кампании мы хотим привнести в наш бренд немного юмора и индивидуальности, что, как мы надеемся, вдохновит больше людей узнать больше о Hyundai. Будет непросто изменить сложившиеся десятилетиями привычки клиентов. Мы предвидим период замешательства среди игроков, делающих ставки, из-за издевательской темы в рекламе, когда люди гуглят что-то не то со старым произношением.

Автоновости,Hyundai,
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