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35 минут назад

Кроссовер Chery Tiggo 4 в России оказался самой ликвидной моделью из КНР

Газета.Ru

Кроссоверы Chery Tiggo 4 и Changan CS35 оказались самыми ликвидными китайскими автомобилями в России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» по итогам исследования сохранности остаточной стоимости автомобилей, изучив данные за III квартал 2022 года.

«Автостат» назвал самые ликвидные китайские автомобили в России
Фото: CheryChery

Согласно исследованию, через три года после покупки у Chery Tiggo 4 с двигателем 2,0 л и «автоматом» показатель остаточной стоимости составляет 135,9%. Иными словами, владельцы трехлетнего кроссовера могут продать его дороже той цены, за которую он был куплен.

Вторым по ликвидности авто из КНР стал Changan CS35 (1,6 л и «автоматом»). Показатель остаточной стоимости кроссовера составляет 132%. Тройку лидеров замкнул кроссовер Brilliance V3 с 1,5-литровым мотором и «автоматом» (129,5%).

«Столь высокие результаты остаточной стоимости (свыше 100%) связаны с резким ростом цен на автомобили, который наблюдался весной 2022 года. И это характерно практически для моделей всех брендов, которыми владеют россияне», — отмечают эксперты.

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