Маск успокоил сотрудников Tesla

Глава американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск призвал сотрудников компании не беспокоиться насчет резкого падения акций Tesla в текущем году. Об этом сказано в электронном письме, которое он прислал персоналу, пишет CNBC.

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«Мы продолжаем демонстрировать отличные результаты, рынок признает это. Я верю в то, что в долгосрочной перспективе Tesla станет наиболее дорогостоящей компанией в мире», — успокоил сотрудников Маск.

В письме миллиардер также поблагодарил сотрудников за работу в уходящем 2022 году и попросил их сделать все возможное, чтобы доставить заказанные до полуночи 31 декабря автомобили владельцам.

С начала 2022 года акции компании обвалились на 68 процентов. При этом за последний месяц падение усугубилось — ценные бумаги потеряли в стоимости 42 процента в декабре — данный месяц считается худшим в истории существования компании. 27 декабря цены снизились на 10 процентов, однако в ходе торгов 29 декабря котировки немного выросли, прибавив около трех процентов.

Одним их поводов ухудшения финансового положения Tesla стали сначала локдауны в Китае в течение года, что привело к остановке или сокращению производства на заводах компании в стране, а потом, напротив, отмена всех ограничений и последовавший за этим рекордный рост заболеваемости. Компания владеет заводом в Шанхае, где в сентябре вынуждена была останавливать производство из-за нехватки микрочипов.