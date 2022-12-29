Раскрыты характеристики Ford Mustang с максимальной мощностью 500 л.с.

Теперь официально линейка Ford Mustang начинается с 2,3-литрового четырехцилиндрового турбодвигателя EcoBoost следующего поколения мощностью 319 л.с. и 475 Нм крутящего момента. Мельница более мощная и экономичная, чем ее предшественник, хотя разница составляет всего 5 лошадиных сил.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Следующим в очереди идет 5,0-литровый атмосферный двигатель Coyote V8 мощностью 487 л.с. и крутящим моментом 564 Нм. Он также был улучшен по сравнению с предыдущим поколением, хотя более старые версии Bullit и Mach 1 уже предлагали те же 487 л.с. на рукоятке. Выбор выхлопной системы с клапанным управлением увеличивает мощность до 493 л.с.и 566 Нм крутящего момента.