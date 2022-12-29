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1 час назад

Раскрыты технические характеристики Ford Mustang с максимальной мощностью 500 л.с

ПроКроссовер.ру

Теперь официально линейка Ford Mustang начинается с 2,3-литрового четырехцилиндрового турбодвигателя EcoBoost следующего поколения мощностью 319 л.с. и 475 Нм крутящего момента. Мельница более мощная и экономичная, чем ее предшественник, хотя разница составляет всего 5 лошадиных сил.

Раскрыты характеристики Ford Mustang с максимальной мощностью 500 л.с.
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Следующим в очереди идет 5,0-литровый атмосферный двигатель Coyote V8 мощностью 487 л.с. и крутящим моментом 564 Нм. Он также был улучшен по сравнению с предыдущим поколением, хотя более старые версии Bullit и Mach 1 уже предлагали те же 487 л.с. на рукоятке. Выбор выхлопной системы с клапанным управлением увеличивает мощность до 493 л.с.и 566 Нм крутящего момента.

В линейке доминирует Mustang Dark Horse, автомобиль, разработанный Ford Performance с обязательным установленным пакетом GT Performance. Он отличается широким боди-китом, модернизированной подвеской и шестипоршневыми тормозными суппортами Brembo на передней части. Двигатель под капотом имеет тот же блок V8, но с оптимизацией, направленной на выдерживание более высоких рабочих давлений. Он выдает 507 л.с. и 566 Нм, что делает его самым мощным V8 без турбонаддува в истории компании — по крайней мере, если не считать бренд Shelby.

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