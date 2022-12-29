Перечислены самые угоняемые автомобили в Москве

Лидерами по количеству угонов в Москве в 2022 года стали автомобили Hyundai. Об этом свидетельствует рейтинг «АльфаСтрахования», составленный на основе данных обращений клиентов по каско. Hyundai получил в нем шесть из 10 позиций, заняв всю первую пятерку. Самым угоняемым автомобилем в столице стал кроссовер Santa Fe, который также пользуется наибольшей популярностью у автоворов по всей России: на модель пришлось 18 процентов обращений.

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На втором месте с огромным отрывом по доле от всех заявлений об угонах расположилась Hyundai Creta (девять процентов), а третье, четвертое и пятое заняли Palisade, Sonata и Tucson с семью процентами. Далее следует Kia Sportage (семь процентов), а за ним — еще один Hyundai, Solaris, на который пришлось четыре процента жалоб.

Следом с той же долей идут Kia Rio и Sorento, а за ними расположился единственный некорейский автомобиль в рейтинге — Mitsubishi Outlander.

Несмотря на перенасыщенность Москвы люксовыми машинами, пока угонщики интересуются в основном автомобилями массового сегмента, отмечают в «АльфаСтраховании». Однако по мере роста неопределенности на рынке запчастей для дорогих машин картина может измениться.