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1 час назад

Союз автосервисов: Mercedes отключает поддержку сервисных программ в России

Газета.Ru

Компания Mercedes-Benz отключает поддержку большинства сервисных программ на территории РФ. Об этом со ссылкой на письмо от АО «Мерседес-Бенц РУС», направленное гендиректорам и руководителям послепродажного обслуживания дилерских и сервисных центров марки, сообщает Союз автосервисов в своем Telegram-канале.

Mercedes отключает поддержку сервисных программ в России
Фото: Газета.руГазета.ру

«Диагносты потеряют доступ к диагностике и настройке систем и приборов автомобилей автоконцерна в онлайн-режиме. Для регистрации в системе проверяли face-id и геолокацию. Обход системы либо невозможен, либо очень сложен», — говорится в сообщении Союза автосервисов.

Также отмечается, что Mercedes-Benz работает над оффлайн-версиями приложений, но такие решения пока не работают. Также временно приостановлена отгрузка запчастей с центрального склада, отметили в организации.

Ранее сообщалось, что российский завод Mercedes-Benz, расположенный в Подмосковье, может возобновить работу летом 2023 года. Немецкий производитель продал свой завод и другие активы в России дилерскому холдингу «Автодом».

Автоновости,Mercedes-Benz,
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