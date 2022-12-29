Mercedes отключает поддержку сервисных программ в России

Компания Mercedes-Benz отключает поддержку большинства сервисных программ на территории РФ. Об этом со ссылкой на письмо от АО «Мерседес-Бенц РУС», направленное гендиректорам и руководителям послепродажного обслуживания дилерских и сервисных центров марки, сообщает Союз автосервисов в своем Telegram-канале.

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«Диагносты потеряют доступ к диагностике и настройке систем и приборов автомобилей автоконцерна в онлайн-режиме. Для регистрации в системе проверяли face-id и геолокацию. Обход системы либо невозможен, либо очень сложен», — говорится в сообщении Союза автосервисов.

Также отмечается, что Mercedes-Benz работает над оффлайн-версиями приложений, но такие решения пока не работают. Также временно приостановлена отгрузка запчастей с центрального склада, отметили в организации.