Путепровод через пути МЦД-1 открылся на западе Москвы

Афонский отметил, что новый путепровод напрямую связал улицу Большую Филевскую и Кутузовский проспект, что оптимально перераспределило транспортные потоки как в центр города, так и в сторону области. Ввод его в эксплуатацию также разгрузит перегруженные транспортом прилегающие улицы Минскую, Кастанаевскую, Олеко Дундича , 2-ю и 3-ю Филевские, Академика Бармина.

Всего в рамках проекта реконструировано и построено 3,3 километра прилегающей улично-дорожной сети, что позволило также связать улицы Минскую и Василисы Кожиной, создав дополнительную связку между районами Филевский парк и Добрынинский. В рамках проекта также завершено строительство подземного пешеходного перехода, соединившего четную и нечетную стороны улицы Барклая. Еще один подземный пешеходный переход строится в районе станции метро "Багратионовская", он будет готов во втором квартале 2023 года. С вводом его в эксплуатацию повысится безопасность дорожного движения в районе перекрестка у станции метро, так как пешеходам не нужно будет ждать зеленого на светофоре и тем более перебегать дорогу, пытаясь быстрее попасть к метро.