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1 час назад

Путепровод через пути МЦД-1 открылся на западе Москвы

Российская Газета

Автомобильное движение пустили по вновь построенному путепроводу на улице Барклая. Запуск движения позволит разгрузить Кутузовский проспект и прилегающие улицы. Первыми проехали по новому мосту строители, работавшие на его сооружении два года.

Путепровод через пути МЦД-1 открылся на западе Москвы
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Построен путепровод взамен старого, отслужившего свой срок и переставшего справляться с увеличившимся транспортным потоком.

"Длина нового путепровода - 205 метров, что почти втрое больше прежнего, - рассказал "РГ" гендиректор фирмы-подрядчика Алексей Афонский. - Увеличение пролетных частей моста позволило не только пропустить под ним пути Смоленского направления Московской железной дороги, или МЦД-1, но и строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта".

Афонский отметил, что новый путепровод напрямую связал улицу Большую Филевскую и Кутузовский проспект, что оптимально перераспределило транспортные потоки как в центр города, так и в сторону области. Ввод его в эксплуатацию также разгрузит перегруженные транспортом прилегающие улицы Минскую, Кастанаевскую, Олеко Дундича, 2-ю и 3-ю Филевские, Академика Бармина.

Всего в рамках проекта реконструировано и построено 3,3 километра прилегающей улично-дорожной сети, что позволило также связать улицы Минскую и Василисы Кожиной, создав дополнительную связку между районами Филевский парк и Добрынинский. В рамках проекта также завершено строительство подземного пешеходного перехода, соединившего четную и нечетную стороны улицы Барклая. Еще один подземный пешеходный переход строится в районе станции метро "Багратионовская", он будет готов во втором квартале 2023 года. С вводом его в эксплуатацию повысится безопасность дорожного движения в районе перекрестка у станции метро, так как пешеходам не нужно будет ждать зеленого на светофоре и тем более перебегать дорогу, пытаясь быстрее попасть к метро.

Автоновости,Василиса Кожина,Олеко Дундич,
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