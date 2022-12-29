В Россию привезут бюджетный седан Jetta из Китая

"Мы предварительно ожидаем поступление данных автомобилей в январе 2023 года. Решили их привезти, так как сейчас бюджетный сегмент рынка находится в заметном дефиците. В частности, таких моделей, как Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio ощутимо не хватает. Поэтому мы ожидаем высокий спрос на Jetta VA3 стоимостью 1 750 000 рублей.