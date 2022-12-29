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1 час назад

В Россию привезут бюджетный седан Jetta из Китая

Российская Газета

В России появится Jetta VA3 - это перелицованный седан Volkswagen Jetta для Китая, который не имеет ничего общего с известными в России Jetta, об этом "Российской газете" рассказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Алексей Стариков.

В Россию привезут бюджетный седан Jetta из Китая
Фото: www.autohome.com.cnwww.autohome.com.cn

"Мы предварительно ожидаем поступление данных автомобилей в январе 2023 года. Решили их привезти, так как сейчас бюджетный сегмент рынка находится в заметном дефиците. В частности, таких моделей, как Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio ощутимо не хватает. Поэтому мы ожидаем высокий спрос на Jetta VA3 стоимостью 1 750 000 рублей.

Можно ожидать, что у данных автомобилей будет очень большая востребованность в такси, у каршеринговых компаний и, конечно, среди розничных клиентов.

Первая партия будет состоять примерно из 400 автомобилей. И если активность покупателей сохранится на высоком уровне, то в будущем планируем привозить на постоянной основе в бОльших объемах", - отметил "РГ" Стариков.

Платформа автомобиля идентична Skoda Rapid и Volkswagen Polo прошлого поколения. Jetta VA3 разработан специалистами из Вольфсбурга, которые перекроили переднюю и заднюю части и чуть-чуть поработали над салоном.

www.autohome.com.cn

Двигатель - 1.5-литровый "атмосферник" EA211 мощностью 112 л.с. (145 Нм), который сагрегатирован с 6-ступенчатой автоматической коробкой Aisin.

www.autohome.com.cn

Комплектация у машин указана одна - Aggressive, в которой есть ESP, система контроля давления в шинах, боковые зеркала с обогревом, фронтальные подушки безопасности.

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