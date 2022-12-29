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1 час назад

На автовыставке в Гуанчжоу пожар уничтожил концепт-кар AIAT С-Mute

Газета.Ru

Концептуальный автомобиль AIAT С-Mute сгорел на Международной автомобильной выставке в Гуанчжоу. Об этом сообщает autohome.com.cn.

На международной автовыставке пожар уничтожил концепт-кар
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

Отмечается, что пожар произошел на стенде компании IAT Automobile Technology, которой принадлежит бренд. Пожарные успели потушить машину, но публика не сможет ее увидеть из-за серьезных повреждений. Также огонь частично уничтожил сам павильон для демонстрации концепта.

О том, что стало причиной возгорания неизвестно.

AIAT С-Mute представляет собой электрический хетчбэк обтекаемой формы с двухцветной окраской кузова. Особенностями машины являются двери без рамок, а также большая площадь остекления кузова. Машина может передвигаться в автономном режиме.

Автоновости,
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