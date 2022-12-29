На международной автовыставке пожар уничтожил концепт-кар

Концептуальный автомобиль AIAT С-Mute сгорел на Международной автомобильной выставке в Гуанчжоу. Об этом сообщает autohome.com.cn.
Отмечается, что пожар произошел на стенде компании IAT Automobile Technology, которой принадлежит бренд. Пожарные успели потушить машину, но публика не сможет ее увидеть из-за серьезных повреждений. Также огонь частично уничтожил сам павильон для демонстрации концепта.
О том, что стало причиной возгорания неизвестно.
AIAT С-Mute представляет собой электрический хетчбэк обтекаемой формы с двухцветной окраской кузова. Особенностями машины являются двери без рамок, а также большая площадь остекления кузова. Машина может передвигаться в автономном режиме.