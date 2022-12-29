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1 час назад

Hyundai прекратит продажи автомобилей с ДВС с 1 января 2023 года

Российская Газета

Начиная с грядущего воскресенья корейский автопроизводитель прекращает продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, но пока лишь только в Норвегии.

С 1 января Hyundai прекратит продажи автомобилей с ДВС
Фото: Пресс-служба HyundaiПресс-служба Hyundai

Hyundai сосредоточится на продажах автомобилей с нулевым уровнем выбросов.

"Мы очень верим в наш модельный ряд, и теперь, когда мы выпустили Ioniq 6, пришло время продавать на норвежском рынке только полностью электрические автомобили. Ioniq 5 и Kona Electric давно стали одними из самых популярных автомобилей на рынке, и мы уверены, что наши электрокары будут способствовать успеху компании в будущем", - заявил Томас Росволд, управляющий директор Hyundai Motor Норвегия.

С 2020 года Hyundai продаёт в Норвегии исключительно подключаемые гибриды и электромобили, причём PHEV-модели проигрывают "электричкам" по спросу у норвежцев: по итогам 2022 года доля чистых EV в объёме продаж Hyundai в стране составит 93%. С 2020 по 2022 годы в Норвегию было поставлено 25 тысяч легковых автомобилей корейской марки, 92% из которых представляют сегмент BEV.

Продажи автомобилей с ДВС, в том числе гибридов, будут запрещены на рынках всех европейских стран начиная с 2035 года.

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