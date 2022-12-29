С 1 января Hyundai прекратит продажи автомобилей с ДВС

"Мы очень верим в наш модельный ряд, и теперь, когда мы выпустили Ioniq 6, пришло время продавать на норвежском рынке только полностью электрические автомобили. Ioniq 5 и Kona Electric давно стали одними из самых популярных автомобилей на рынке, и мы уверены, что наши электрокары будут способствовать успеху компании в будущем", - заявил Томас Росволд, управляющий директор Hyundai Motor Норвегия.