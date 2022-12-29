В России сертифицировали китайский лифтбэк Uni-V

Компания Сhangan сертифицировала лифтбэк Uni-V для российского рынка. Портал «Автоновости дня» обратил внимание на появление документа ОТТС на автомобиль в реестре одобрений типа транспортного средства.

Фото: Changan Changan

Габариты схожи с размерами Skoda Octavia – длина «китайца» составляет 4680 мм, или 468 см. Модель получила бензиновую «турбочетверку» объемом 1,5 литра, которую дефорсировали со 188 до 181 л.с. при 300 Нм крутящего момента.

С двигателем сочетается семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Он может функционировать с 92-м бензином. Привод - передний.

В Китае машина продается и с другими характеристиками, в частности с 2,0-литровым 233-сильным турбомотором с восьмидиапазонным «автоматом».

В Uni-V есть независимая подвеска со стойками типа «МакФерсон» спереди и независимая многорычажная подвеска сзади.