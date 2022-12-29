В России сертифицировали китайский лифтбэк Uni-V

Компания Сhangan сертифицировала лифтбэк Uni-V для российского рынка. Портал «Автоновости дня» обратил внимание на появление документа ОТТС на автомобиль в реестре одобрений типа транспортного средства.
Габариты схожи с размерами Skoda Octavia – длина «китайца» составляет 4680 мм, или 468 см. Модель получила бензиновую «турбочетверку» объемом 1,5 литра, которую дефорсировали со 188 до 181 л.с. при 300 Нм крутящего момента.
С двигателем сочетается семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Он может функционировать с 92-м бензином. Привод - передний.
В Китае машина продается и с другими характеристиками, в частности с 2,0-литровым 233-сильным турбомотором с восьмидиапазонным «автоматом».
В Uni-V есть независимая подвеска со стойками типа «МакФерсон» спереди и независимая многорычажная подвеска сзади.
Ранее «Российская газета» сообщила, что на российском рынке появятся автомобили Kia K5. Их привезут из КНР. Отмечалось, что седаны поступят одному крупному дилеру. Основной особенностью данных машин является 240-сильный двигатель. Ввоз первой партии в страну ожидается в конце января или в начале февраля следующего года. Стоимость модели составит 3 403 970 рублей. При этом допускается корректировка цены.