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54 минуты назад

Стало известно, когда Toyota представит новое поколение Land Cruiser Prado

Motor.ru

Японское издание BestCarWeb сообщило, что компания Toyota собирается представить новый Land Cruiser Prado летом следующего года. Актуальное поколение внедорожника бренд выпускает уже 11 лет. Разнообразные источники неоднократно сообщали о планах японской марки выпустить новую версию культовой модели. В последнее время этому мешали логистические проблемы с поставками комплектующих. Сейчас же специалисты сообщают, что обновленный «Прадо» получит частично электрифицированную модификацию.

Известен срок выхода новой версии Toyota Land Cruiser Prado
Фото: © BestCarWeb© BestCarWeb

Новый Land Cruiser Prado построят на платформе TNGA-F, которая лежит в основе Land Cruiser 300 и новой Tundra. Данная архитектура позволит «Прадо» сохранить рамную конструкцию, снизив общую массу. Основными агрегатами в моторной гамме станут четырехцилиндровые двигатели, в число которых войдет 2,8-литровый дизель. Кроме того, некоторые силовые установки частично сделают электрическими, чтобы увеличить отдачу и снизить расход топлива.

Специалисты также сообщают, что благодаря все той же архитектуре, для обновленного внедорожника будут доступны V6. У примеру, в модели могут использовать знакомый по «трехсотому» 3,3-литровый мотор, отдача которого составляет 299 лошадиных сил. По данным японских журналистов, премьера нового поколения Land Cruiser Prado состоится летом 2023 года.

В конце июля специалисты того же японского издания рассказали, что весной следующего года компания Toyota представит четвертое поколение минивэна Alphard. Тогда же специалисты сообщали, что премьеры обновленного Land Cruiser Prado, а также нового Prius также состоятся в 2023 году.

Автоновости,Toyota,
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