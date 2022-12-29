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1 час назад

Пьяный водитель из Канска придумал алиби, но ГИБДД ему не поверила

Газета.Ruиещё 1

В Канске местный житель пытался избежать наказания за пьяную езду без прав и придумал алиби, но автоинспекторы ему не поверили. Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Пьяный водитель придумал алиби, но ГИБДД ему не поверила
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Экипаж ДПС обратил внимание на Lexus с неработающей фарой, который виляет по проезжей части. При виде полицейских водитель резко свернул в проулок, быстро вышел и отбежал от автомобиля вместе с пассажиром-ребенком. Подъехавшим автоинспекторам мужчина объяснил, что просто прогуливался с ребенком, машиной не управлял и она ему не принадлежит. Более того, он якобы сам лично видел, как с водительской стороны выскочил мужчина и убежал.

Следователи нашли в салоне машины телефон с фото и видео с задержанным нарушителем. При этом на предметах, найденных в машине, остались отпечатки его пальцев. От медосвидетельствования мужчина отказался. Полицейские выяснили, что водительских прав у задержанного никогда не было, а в феврале этого года он уже привлекался за нетрезвое вождение и отбыл 10 суток административного ареста.

Пытаясь избежать наказания за повторную пьяную езду и вернуть автомобиль, мужчина предложил своему напарнику по работе деньги и подговорил его признаться полиции в том, что это он в день происшествия находился за рулем, и Lexus принадлежит ему, а улики случайно оказались в салоне, когда он якобы подвозил жителя Канска с ребенком домой.

«Для придания истории правдоподобности мужчина даже показал вовлекаемому в авантюру коллеге весь свой маршрут и место, где был задержан экипажем ДПС. Только сомнительная затея не удалась: товарищ не смог обмануть полицейских», — рассказали в МВД.

В итоге 39-летнего водителя обвинили в пьяном вождении, суд назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ, а также лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2,5 года.

Автоновости,Lexus,МВД России,ГИБДД,
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