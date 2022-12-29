Kia показала тизер нового кроссовера и была уничтожена в комментариях

Индийское подразделение Kia опубликовало тизер кроссовера EV9, который показали ещё в ноябре прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Тизер мог бы остаться незамеченным, если бы не реакция пользователей в комментариях под ним. Она не касается грядущей премьеры.

Фото: Пресс-служба Kia Пресс-служба Kia

Почему данный тизер не является громким событием. Известно, что Kia работает над серийной версией EV9 - большого электрического кроссовера. Он в настоящее время проходит серию испытаний. Вряд ли мировая премьера серийной версии будет проводиться в Индии - покажут концепт, цель которого заключается в оценке реакции общества на новинку и принятии правильного решения о работе в данном направлении на конкретном рынке. Либо пост посвящён действительно мировой премьере, но почему в таком случае нет анонсов у офисов Kia в других странах?

В комментариях под тизером выяснилось, что клиенты Kia крайне недовольны деятельностью марки в Индии. Недовольство связано, прежде всего, с постоянным переносом сроков поставки заказанного авто и некомплектностью моделей из-за перебоя в поставках комплектующих, которые в свою очередь приводят к нарушениям графика работы сборочных предприятий.

Один клиент пожаловался, что до сих пор не получил второй смарт-ключ от Kia Sonet, купленного пять месяцев назад, другой пишет, что уже восемь месяцев не может дождаться поставки своего автомобиля. Ещё один посетовал на работу представителей марки: была написана просьба решить проблему, но руководитель по связям с общественностью вместо того, чтобы способствовать её решению, заблокировал клиента в соцсетях.