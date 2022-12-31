Mercedes-Benz начал выпускать семиместные кроссоверы GLC. В Китае на совместном предприятии Beijing-Benz локализовали GLC второго поколения в кузове V254. На официальных снимках показан закамуфлированный автомобиль, но все основные характеристики известны: от «глобальной» версии китайский Mercedes-Benz GLC будет отличаться увеличенной на 110 миллиметров габаритной длиной, урезанной гаммой двигателей и эксклюзивным третьим рядом кресел.

Фото: © Mercedes-Benz GLC 300 L 4Matic, autohome.com.cn © Mercedes-Benz GLC 300 L 4Matic, autohome.com.cn

Новый Mercedes-Benz GLC дебютировал в июне, но китайская версия традиционно отличается от «глобальной» растянутой колёсной базой. Во втором поколении расстояние между осями увеличено на 89 миллиметров до 2977 миллиметров, а общая длина выросла до 4826 миллиметров.

Известно, что на старте продаж китайцам предложат бензиновые полноприводные версии GLC 260 L 4Matic (204 лошадиные силы) и GLC 300 L 4Matic (258 лошадиных сил) — обе с 2,0-литровыми «турбочетвёрками», 48-вольтовым стартер-генератором и 9-ступенчатым автоматом. На подходе заряжаемый гибрид с увеличенной тяговой батареей и запасом хода на электротяге до 120 километров (WLTP) — у него в Китае тоже будет безальтернативный бензиновый 2,0-литровый двигатель.