Новенький электрический внедорожник Rivian R1S чуть не утопили в озере

Rivian R1S — один из самых интересных современных электрических внедорожников. Большинство владельцев терпеливо ждали доставки в течение многих лет, а потом сразу же отправились покорять бездорожье. К сожалению, не всегда все идет по плану: один из новеньких экземпляров застрял глубоко в грязи в канун католического Рождества.

Фото: Carakoom Carakoom

Подробнее: Известно не очень много. Сообщается, что водитель пытался проехать по берегу озера, но застрял. Судя по всему, земля была гораздо более влажной, когда это произошло, но на фотографии она уже немного подсохла.

Внедорожник полностью сел на брюхо, а заднее колесо покрыто грязью, что говорит о многократных попытках выбраться своим ходом. Похоже, когда внедорожник толкали, разбили заднее стекло. Это также мог сделать разорвавшийся трос.

Что дальше: Судьба этого внедорожника неизвестна. Скорее всего, была проведена непростая эвакуация, которая, как мы знаем, может затянуться на много часов и даже дней. Безусловно, электромобиль ждёт теперь не только тщательная мойка, но и ремонт.

Carakoom