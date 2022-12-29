В Россию привезут перелицованный китайский Volkswagen Jetta

Представитель одного из крупнейших российских дилерских центров рассказал изданию «Российская газета» о том, что в январе следующего года в России появится китайский седан Jetta VA3. Автомобиль является перелицованной версией одноимённой модели Volkswagen. Привезти в страну новинку продавец решил в связи с дефицитом на рынке бюджетного сегмента. Стоимость Jetta VA3, на которую ожидают высокой спрос, составит 1 750 000 рублей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

По слова дилера, первая партия китайских Jetta будет состоять из 400 автомобилей. Причём специалисты уверены, что модели придутся по душе как частным клиентам, так и представителям каршеринговых компаний, а также операторам такси. Если спрос оправдается, продавец готов увеличить объёмы поставок.

Jetta VA3 построен на платформе, которая лежит в основе Skoda Rapid и Volkswagen Polo предыдущего поколения. В целом китайский автомобиль практичном копирует немецкого собрата. Незначительные отличия есть лишь в нескольких элементах отделки салона.

Под капотом китайского седана находится полуторалитровый «атмосферник», отдача которого составляет 112 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». В единственную комплектацию, которая доступна модели, входит функция контроля давления в шинах, боковые зеркала с обогревом, а также фронтальные подушки безопасности и система ESP. Стоимость новинки на российском рынке составит 1 750 000 рублей.