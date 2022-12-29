Автовладельца лишили сразу двух машин за пьяную езду

В Бурятии мужчина лишился сразу двух автомобилей за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

Суд установил, что в октябре 2022 года мужчина дважды садился за руль в нетрезвом состоянии, причем каждый раз он управлял разными принадлежащими ему автомобилями. В обоих случаях нарушение выявляли сотрудники ГИБДД. Также выяснилось, что на тот момент мужчина уже был наказан за управление машиной в пьяном виде и отказ от прохождения медосвидетельствования.

Суд признал водителя виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, и назначил наказание в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также на три года запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.