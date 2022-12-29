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1 час назад

Дилеры начали продавать в России новые кроссоверы Lincoln Nautilus

Газета.Ru

Автомобильные дилеры начали предлагать на российском рынке новые американские кроссоверы Lincoln Nautilus, выяснила «Газета.Ru». Предложения о продаже таких машин можно найти на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах.

В России начали продавать новые кроссоверы Lincoln Nautilus
Фото: LincolnLincoln

Преимущественно Lincoln Nautilus предлагают дилеры из Новосибирска. Стоимость нового автомобиля составляет 8,6 млн рублей. Кроссовер построен на модульной платформе CD3. По размерам он близок к модели Ford Edge: длина — 4825 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1682 мм, колесная база — 2850 мм.

Для заказа доступны модификации с 2,7-литровым бензиновым турбомотором (339 л.с.) в сочетании с «автоматом» и полным приводом.

Кроссовер Lincoln уже в базовой комплектации оснащен пакетом ассистентов вождения Lincoln Co-Pilot 360, в который входят системы автоматического торможения, мониторинга слепых зон и предотвращения съезда с полосы. Кроме того, машина оборудована климат-контролем, люком, электроприводом передних сидений, кожаными креслами, камерой заднего вида и 20-дюймовыми легкосплавными дисками.

Автоновости,Ford Edge,Lincoln,Ford,
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