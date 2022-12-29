В России начали продавать новые кроссоверы Lincoln Nautilus

Автомобильные дилеры начали предлагать на российском рынке новые американские кроссоверы Lincoln Nautilus, выяснила «Газета.Ru». Предложения о продаже таких машин можно найти на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах.

Фото: Lincoln Lincoln

Преимущественно Lincoln Nautilus предлагают дилеры из Новосибирска. Стоимость нового автомобиля составляет 8,6 млн рублей. Кроссовер построен на модульной платформе CD3. По размерам он близок к модели Ford Edge: длина — 4825 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1682 мм, колесная база — 2850 мм.

Для заказа доступны модификации с 2,7-литровым бензиновым турбомотором (339 л.с.) в сочетании с «автоматом» и полным приводом.