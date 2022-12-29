Компания Rolls-Royce подала заявку на регистрацию торговой марки Flying Spur в США. Название, как у седана Bentley, британский производитель собирается использовать для собачьих переносок. Именно в Соединенных Штатах права на эту торговую марку Bentley не принадлежат. Она лишилась их в 2004 году из-за какой-то формальности.

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Заявка на регистрацию торговой марки Flying Spur подана 22 декабря 2022 года. Причем в ней даже указана дата первого использования наименования — 8 сентября 1994-го. Очевидно, Rolls-Royce делает отсылку к седану Flying Spur, «заряженной» версии Silver Spur III, который выпускали в 1994—1995 годах. О воскрешении модели речь не идет, поскольку дальше сказано, что под именем Flying Spur компания планирует выпускать автомобильные кресла для домашних животных.

Интересно, что торговое обозначение Flying Spur зарегистрировано Bentley практически во всех странах, где та продаёт свои автомобили. Исключения — Италия и США. В Америке, по данным Бюро по регистрации патентов и торговых марок, компания лишилась права использовать его 1 февраля 2004 года, после того как не смогла вовремя ответить на некую претензию. Юристы Rolls-Royce, конечно же, все это учли, иначе заявку просто бы не подали.